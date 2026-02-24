Ринат Дасаев заявил о деградации современных футбольных вратарей

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев заявил о деградации современных голкиперов. Он высказался в интервью, опубликованном на странице красно-белых во «Вконтакте».

«Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они "привозят" себе. Нас так никогда не учили», — заявил Дасаев.

Экс-голкипер также раскритиковал игру современных вратарей на линии. «Сейчас вратари не прыгают, а просто на колени становятся, как в хоккее, падают на месте», — добавил он.

Дасаев вместе со «Спартаком» дважды выиграл чемпионат СССР, в составе сборной страны он стал вице-чемпионом Европы. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.