21:06, 24 февраля 2026

Дасаев заявил о деградации современных футбольных вратарей

Ринат Дасаев заявил о деградации современных футбольных вратарей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев заявил о деградации современных голкиперов. Он высказался в интервью, опубликованном на странице красно-белых во «Вконтакте».

«Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они "привозят" себе. Нас так никогда не учили», — заявил Дасаев.

Экс-голкипер также раскритиковал игру современных вратарей на линии. «Сейчас вратари не прыгают, а просто на колени становятся, как в хоккее, падают на месте», — добавил он.

Дасаев вместе со «Спартаком» дважды выиграл чемпионат СССР, в составе сборной страны он стал вице-чемпионом Европы. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.

