Культура
20:02, 24 февраля 2026Культура

Директор Пугачевой допустила ее приезд в Россию

Концертный директор Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в 2026 году
Ольга Коровина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала сообщения о том, что артистка может посетить Россию в 2026 году. Ее слова передает РИА Новости.

Представитель Пугачевой не исключила того, что исполнительница может в скором времени приехать в Россию. «Возможно все», — заявила Чупракова.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева планирует посетить Москву весной. По словам медиаменеджера, коллеги артистки обсуждают ее скорый визит, который будет приурочен к ежегодному «празднику весны». Музыкальный критик Павел Рудченко добавил, что Пугачева сможет заработать более 20 миллионов рублей за выступления на «кулуарных мероприятиях» в России.

