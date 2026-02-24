Реклама

20:01, 24 февраля 2026Мир

Дмитриев обратился к Стармеру в ответ на планы передать Украине ядерное оружие

Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, прежде чем начнется ядерная война
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку после появления данных о планах передачи Украине ядерного оружия. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну», — написал он.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Франции и Великобритании безумными. «То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — сказал представитель Кремля.

