17:14, 24 февраля 2026

В Кремле оценили планы передать Украине ядерную бомбу

Песков назвал планы передать Украине ядерное оружие граничащими с безумием
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал граничащими с безумием планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — сказал представитель Кремля.

Москва рассчитывает, что общественность и парламентарии этих стран прислушаются к раскрытой информации, подчеркнул Песков.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.

