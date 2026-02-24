Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:10, 24 февраля 2026Культура

Дочь звезды «А зори здесь тихие» рассказала о последних днях ее жизни

Актриса Ирина Шевчук почувствовала себя лучше незадолго до кончины
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук, наиболее известная по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие», в последние дни перед кончиной чувствовала себя лучше. Об этом рассказала дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук, ее слова передает «Абзац».

«В последние два дня она бодрее себя чувствовала, но в остальное время — плохо. Это длилось уже два года и почти три месяца», — поделилась Афанасьева-Шевчук.

По ее словам, последние дни артистка провела дома. Близкие надеялись на ее выздоровление, но «чуда не произошло». Афанасьева-Шевчук сообщила, что в данный момент семья занята организацией похорон. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позже.

Ранее 24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, также известная по фильмам «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская разведка заявила о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой. В Кремле возмущены, Медведев угрожает ядерным ударом

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Россиянка описала отдых на Бали фразой «минута на улице — и ты промокаешь до трусов»

    Зеленского высмеяли в России из-за одной детали в видео из бункера

    Названо устаревшее оружие в современном конфликте

    В США оценили крупнейшие танковые силы в мире

    Блогерша Дина Саева показала лицо после пластики

    Врач раскрыла опасную ошибку в лечении Трампа

    Назван мотив участия британских спецслужб в покушении на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok