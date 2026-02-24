Дочь звезды «А зори здесь тихие» рассказала о последних днях ее жизни

Актриса Ирина Шевчук почувствовала себя лучше незадолго до кончины

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук, наиболее известная по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие», в последние дни перед кончиной чувствовала себя лучше. Об этом рассказала дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук, ее слова передает «Абзац».

«В последние два дня она бодрее себя чувствовала, но в остальное время — плохо. Это длилось уже два года и почти три месяца», — поделилась Афанасьева-Шевчук.

По ее словам, последние дни артистка провела дома. Близкие надеялись на ее выздоровление, но «чуда не произошло». Афанасьева-Шевчук сообщила, что в данный момент семья занята организацией похорон. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позже.

Ранее 24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, также известная по фильмам «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга.