Драпеко рассказала о последней встрече со звездой «А зори здесь тихие»

Драпеко заявила, что видела звезду «А зори здесь тихие» Шевчук в мае 2025 года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко рассказала о последней встрече с коллегой по фильму «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук. Ее слова приводит «Радио 1».

По словам Драпеко, в последний раз она видела Шевчук в мае 2025 года во время открытия памятника героям легендарного фильма о Великой Отечественной войне. «Потом она заболела, мы только перезванивались», — пояснила депутат.

Драпеко отметила, что актерский состав «А зори здесь тихие» поддерживает связь на протяжении многих десятилетий после съемок. «Это целая жизнь. Мы все следим друг за другом, поддерживаем друг друга, перезваниваемся и встречаемся на юбилеях фильма», — добавила она.

Ранее 24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, также известная по фильмам «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга. Дочь артистки рассказала, что ее самочувствие улучшилось в последние дни перед кончиной.