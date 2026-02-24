Павел Дуров отреагировал на уголовное дело в отношении него в России

Дуров заявил о давлении на Telegram после возбуждения уголовного дела в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на уголовное дело, возбужденное в отношении него в России. Его комментарий был опубликован в Telegram.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за пособничество терроризму», — написал Дуров. Он заявил о давлении на мессенджер.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов допустил, что после новости о расследовании ФСБ в отношении Дурова Telegram могут признать пособником террористов. По его словам, руководство сервиса может избежать этого, если создаст юридическое лицо в РФ, а также выполнит ряд других требований.

24 февраля стало известно, что ФСБ начала расследовать действия Дурова по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Уточнялось, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысячи, около 33 тысяч из них связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.