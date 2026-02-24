Двигатели для «столетних» B-52 поставят в 2027 году

Defense One: Двигатели F130 для модернизированных B-52 поставят в 2027 году

Новые двигатели F130, которые позволят модернизированным стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США сохранять актуальность до своего столетия, поставят в следующем году. Об этом пишет Defense One.

В компании Rolls-Royce заявили, что двигатели, которые недавно прошли этап оценки основных характеристик, будут поставлены для тестов в 2027 году. Силовые агрегаты завершили испытания в инженерном комплексе ВВС США в штате Теннесси. Для нового этапа испытаний переоборудуют два самолета.

Новые двигатели заменят устаревающие Pratt & Whitney TF33-PW-103. Модернизированные B-52J продолжат летать с F130 после вывода из эксплуатации более современных самолетов B-1 и B-2 в 2030-х годах. Stratofortress и новые B-21 Raider станут основными машинами для нанесения дальних ударов.

В мае журнал Military Watch писал, что программу модернизации парка B-52 могут сократить из-за подорожания нового радара. Радиолокационная станция AN/APQ-188 считается одним из самых дорогих элементов модернизированного самолета.