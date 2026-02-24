Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:27, 24 февраля 2026Наука и техника

Двигатели для «столетних» B-52 поставят в 2027 году

Defense One: Двигатели F130 для модернизированных B-52 поставят в 2027 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung / Reuters

Новые двигатели F130, которые позволят модернизированным стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США сохранять актуальность до своего столетия, поставят в следующем году. Об этом пишет Defense One.

В компании Rolls-Royce заявили, что двигатели, которые недавно прошли этап оценки основных характеристик, будут поставлены для тестов в 2027 году. Силовые агрегаты завершили испытания в инженерном комплексе ВВС США в штате Теннесси. Для нового этапа испытаний переоборудуют два самолета.

Новые двигатели заменят устаревающие Pratt & Whitney TF33-PW-103. Модернизированные B-52J продолжат летать с F130 после вывода из эксплуатации более современных самолетов B-1 и B-2 в 2030-х годах. Stratofortress и новые B-21 Raider станут основными машинами для нанесения дальних ударов.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В мае журнал Military Watch писал, что программу модернизации парка B-52 могут сократить из-за подорожания нового радара. Радиолокационная станция AN/APQ-188 считается одним из самых дорогих элементов модернизированного самолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok