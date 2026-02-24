Реклама

14:16, 24 февраля 2026Силовые структуры

«Сволочи» появились в новой версии о связавшем стропы парашюта сержанта ВДВ

«Ъ»: Казанцев мог взять способ убийства сержанта ВДВ Селина из фильма «Сволочи»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Рязанском гарнизонном военном суде, где слушается уголовное дело о расправе над заместителем командира взвода 24-летним сержантом Иваном Селиным, всплывают новые подробности об обвиняемом в преступлении 20-летнем Илье Казанцеве. О них пишет «Коммерсантъ».

Трагедия произошла в Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) имени генерала В. Ф. Маргелова. Накануне курсанты тайком от командиров посмотрели фильм «Сволочи» — там у одного из персонажей оказались связанными стропы парашюта. Этот способ расправы мог спонтанно использовать обвиняемый Казанцев, затаивший на Селина обиду из-за того, что тот его публично наказал, чем унизил перед сослуживцами.

По данным следствия, 3 июня 2025 года у Селина во время учебного десантирования из самолета Ан-2 не раскрылись купола основного и запасного парашютов из-за того, что их стропы были связаны. Экспертиза обнаружила на них биологические следы Казанцева, его задержали и он написал явку с повинной. Мотивом преступления считается личная неприязнь — курсант заявил, что сержант, прошедший СВО, якобы предвзято относился к неопытным учащимся.

На суде выступили родители Казанцева, которые рассказали, что у их сына на 26 мая — день, когда Селин не пустил его в увольнение — якобы была назначена свадьба, из-за чего сын сильно разозлился. Психолог, проводившая исследование Казанцева, сделала вывод, что желание отомстить у него возникло спонтанно именно 26 мая, когда Селин снял его у всех на виду с караула, а затем и с дежурства, что для курсанта было унизительно. Психолог отметила, что Казанцев осознавал особую жестокость своего замысла — Селин вплоть до столкновения с землей пытался развязать стропы парашюта и раскрыть его, испытывая сильные страдания от безуспешности своих попыток.

Сам Казанцев рассказал, что 26 мая двое преподавателей попросили его и сослуживца помочь уложить их парашюты. Закончив, он дождался ухода товарища, и, воспользовавшись тем, что начальник склада отвлекся на приемку парашютов у офицеров, спрятался. «Я понял, что это мой шанс связать ему стропы», — сказал Казанцев на допросе. Когда все ушли со склада, он нашел парашют Селина и произвел с ним манипуляции. Казанцев, по его признанию, знал, что шансов спастись у сержанта нет. Спустя несколько минут, он тайком покинул склад.

Селин мог не заметить неладное со своим парашютом из-за пониженной концентрации внимания, так как накануне прыжков курсанты спали меньше двух часов.

