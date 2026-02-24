Фон дер Ляйен отправилась на Украину в годовщину начала СВО

Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину специальной военной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину начала специальной военной операции (СВО). Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х.

«В Киеве в десятый раз с начала конфликта, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансовым и военным способами и в течение этой суровой зимы. И еще чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность Украине», — заявила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа не отступит, пока не добьется «мира на украинских условиях».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без решения проблемы расширения НАТО до российских границ. Дипломат подчеркнула, что Москва будет добиваться решения этого вопроса военными или политическими методами.