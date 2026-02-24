Футболист ПСЖ предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Футболист ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает L'Equipe.

Дело спортсмена передано в департаментский уголовный суд. В случае признания его виновным, Хакими может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась с Хакими в соцсетях, в течение месяца они общались дистанционно. После этого она приехала к нему домой, где тот совершил насильственные действия, несмотря на ее отказ. Девушка смогла уехать и обратилась в полицию.

В марте того же года футболиста задержали и допросили, после чего поместили под судебный контроль. В ходе следственных действий Хакими отрицал все обвинения.

Хакими выступает за ПСЖ с 2021 года. До этого он защищал цвета мадридского «Реала», дортмундской «Боруссии» и миланского «Интера».

