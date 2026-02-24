Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 24 февраля 2026Россия

Герой России высказался о самом тяжелом на фронте

Герой России Хрусталев заявил, что самое тяжелое на фронте — гибель гражданских
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Потерю гражданского населения, особенно детей, назвал самым тяжелым обстоятельством на фронте сержант Иван Хрусталев, получивший звезду Героя России. В беседе с RT он заявил, что очень сложно пропускать через себя, когда военнослужащий только помогал человеку, а спустя пару часов уже находит его бездыханным после удара украинской армии.

«Я пару раз чуть с ума не сошел. Время лечит, конечно, но воспоминание остается, стоит перед глазами. И вот это самое тяжелое», — сказал боец, отметив при этом, что страха за собственную жизнь не испытывает.

Самой большой мотивацией он назвал детские письма. Хрусталев пояснил, что когда получает их, понимает, для чего там находится.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Барс спас жизнь десяткам военнослужащих. За боевые заслуги он был награжден медалью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянин изнасиловал и расправился с малолетней девочкой

    Обнаружена неожиданная причина ухудшения здоровья полости рта

    Павел Дуров отреагировал на уголовное дело против него в России

    Китайская марка прекратила продажи самого бюджетного кроссовера в России

    В Кремле планы Киева по ядерному оружию описали словом «глупости»

    Россиянин пожаловался на маленькие яйца

    От российской пшеницы отказались семь стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok