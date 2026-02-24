Реклама

Глава Минобороны Германии обвинил Трампа в укреплении позиций Путина по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент США Дональд Трамп негативно повлиял на ход конфликта на Украине и уверенность российского лидера Владимира Путина в себе, посылая неверные сигналы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Bloomberg.

«К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красную ковровую дорожку и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины», — сказал он.

Писториус выразил мнение, что Трамп допустил тактическую ошибку на раннем этапе мирных переговоров, исключив возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, этот пункт можно было бы использовать для переговоров по другим вопросам.

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости США. Однако нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на соглашение, которое не удовлетворяет его основным требованиям, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

