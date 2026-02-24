Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 24 февраля 2026Экономика

Названы лучшие регионы России для жизни

Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Пальму первенства столицы удерживают годами, в 2026-м их сводный рейтинговый балл превысил 80 из 100 возможных баллов. Не изменяя себе, входит в тройку лидеров по качеству жизни и Подмосковье. Следом в рейтинге агентства идет Кубань с чуть более чем 77 баллами. Также в первую десятку попали Татарстан, Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области. Именно на эти регионы приходится свыше 45 процентов суммарного объема валового регионального продукта (ВРП) страны. Аналогичным образом первая десятка рейтинга выглядела и в 2025 году, за исключением Ханты-Мансийского округа, который потерял семь позиций, уступив место Воронежу.

Замыкает рейтинг агентства Республика Алтай, Чукотка, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. В сравнении с прошлым годом, десятку аутсайдеров покинула Карачаево-Черкесия, поднявшись на четыре строчки вверх. Карелия и Чукотский автономный округ, напротив, оказались среди замыкающих впервые с 2025-го. Заметнее всего в рейтинге поднялась Чечня, прибавив 6,1 пункта.

Ранее россияне рассказали, какой город, по их мнению, лучше других сочетает в себе природу и застройку. Таковым для граждан является курортный Сочи. Второе место заняла Казань, следом россияне назвали Москву и Северную столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Глава Минобороны Германии обвинил Трампа в укреплении позиций Путина по Украине

    Раскрыты главные изменения в армии России после начала СВО

    Песков в годовщину СВО назвал ее главную цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok