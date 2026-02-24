Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

В Таиланде политика признали виновным в надругательстве над певицей

В Таиланде кандидата в депутаты парламента провинции Махасаракхам признали виновным в изнасиловании женщины в Лаосе. Об этом сообщает The Thaiger.

Теравата Панна приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за преступление, совершенное им в 2020 году. Тогда будущий политик был известным музыкальным продюсером и отправился в другую страну с певицей, у которой был контракт с его лейблом. Находясь за границей он накачал подопечную наркотиками и надругался над ней. Очнувшись девушка сразу же отправилась в полицию. Она прошла медицинское освидетельствование и предоставила следователям наркотик, которые ей подсыпал Панна.

Тем не менее расследование и суд заняли шесть лет. 19 февраля адвокат девушки опубликовал в сети постановление верховного суда и заявил, что много раз сообщал «Народной партии» Таиланда, от которой избирался Панна, о его преступлении. Юрист возмутился тем, что товарищи по партии никак не реагировали на информацию о том, что Панна изнасиловал девушку и продвигать его в парламент.

Изначально Панна приговорили к четырем годам тюрьмы, но потом срок был сокращен до трех лет и шести месяцев. Также он должен заплатить пострадавшей 200 тысяч батов (около 500 тысяч рублей).

Ранее в Таиланде кандидата в парламент провинции Сисакет обвинили в попытке похищения школьницы из дома родственников с целью изнасилования. Родственникам удалось спасти девушку.