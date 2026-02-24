Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:03, 24 февраля 2026Из жизни

Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

В Таиланде политика признали виновным в надругательстве над певицей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @tearawat.pp

В Таиланде кандидата в депутаты парламента провинции Махасаракхам признали виновным в изнасиловании женщины в Лаосе. Об этом сообщает The Thaiger.

Теравата Панна приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за преступление, совершенное им в 2020 году. Тогда будущий политик был известным музыкальным продюсером и отправился в другую страну с певицей, у которой был контракт с его лейблом. Находясь за границей он накачал подопечную наркотиками и надругался над ней. Очнувшись девушка сразу же отправилась в полицию. Она прошла медицинское освидетельствование и предоставила следователям наркотик, которые ей подсыпал Панна.

Тем не менее расследование и суд заняли шесть лет. 19 февраля адвокат девушки опубликовал в сети постановление верховного суда и заявил, что много раз сообщал «Народной партии» Таиланда, от которой избирался Панна, о его преступлении. Юрист возмутился тем, что товарищи по партии никак не реагировали на информацию о том, что Панна изнасиловал девушку и продвигать его в парламент.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Изначально Панна приговорили к четырем годам тюрьмы, но потом срок был сокращен до трех лет и шести месяцев. Также он должен заплатить пострадавшей 200 тысяч батов (около 500 тысяч рублей).

Ранее в Таиланде кандидата в парламент провинции Сисакет обвинили в попытке похищения школьницы из дома родственников с целью изнасилования. Родственникам удалось спасти девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Захарова рассказала о вызвавших обеспокоенность России словах Зеленского

    Парень элегантно отомстил мешавшему ему спать брату

    Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

    В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

    Иностранный журналист восхитился видео с Путиным и обратился к Западу

    В участии Мединского на переговорах увидели сигнал для Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok