14:05, 24 февраля 2026Мир

Каллас призвала США оказать давление на Россию

Каллас: США должны оказать давление на Россию по вопросу Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

США должны оказать давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.

«Их подход заключался в оказании давления на жертву, на Украину», — сказала она.

По словам дипломата, за год такой подход не принес реальных результатов, поэтому, возможно, следует сосредоточиться на другой стороне конфликта.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент США Дональд Трамп негативно повлиял на ход конфликта на Украине и уверенность российского лидера Владимира Путина в себе, посылая неверные сигналы. Он отметил, что все началось с дружеского приветствия Путина на встрече на Аляске.

