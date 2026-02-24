Реклама

Кровавые дожди пройдут в Великобритании

Облако красной пыли из Сахары достигло Великобритании
Олег Парамонов
Фото: Phil Noble / Reuters

Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) предупредила жителей Великобритании о необычных осадках кровавого цвета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Красный оттенок дождю придаст пыль из пустыни Сахара. Пылевое облако преодолело около пяти тысяч километров, пересекло Европу и достигло Британии. Похожее явление наблюдается регулярно: красноватая пыль достигала острова и в 2023-м, и в 2024 годах.

По словам старшего научного сотрудника CAMS Марка Пэррингтона, пылевое облако пройдет над югом Англии и Ла-Маншем на больших высотах. В тот же период времени в этих регионах вероятны дожди.

Цвет кровавого дождя, как правило, заметно отличается от цвета настоящей крови и варьируется от оранжево-красного до коричневого. Помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цветов. Оттенок зависит от содержащихся в них примесей — например, вулканического пепла, меловой пыли и пыльцы растений.

Ранее сообщалось, что в городе Находка в Приморском крае выпал черный снег. Причиной необычных осадков предположительно был угольный склад «Терминала Астафьева».

