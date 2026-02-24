Реклама

Lockheed Martin испытала F-35 с боевым ИИ

Компания Lockheed Martin испытала истребитель F-35 с боевым ИИ
Фото: Jeremy Lock / Reuters

Военно-промышленная компания Lockheed Martin провела испытания истребителя пятого поколения F-35 с боевым искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В ходе испытательного полета, состоявшегося, согласно заявлению корпорации, в штате Невада (США), «разработанная и обученная компанией Lockheed Martin модель ИИ устранила неоднозначность идентификации источников излучения, улучшив ситуационную осведомленность и сократив задержку в принятии решений пилотом». Издание подчеркивает, что, вероятно, в своем сообщении компания имела в виду радиосигнал от радара или системы связи, а не инфракрасный или оптический сигнал.

«Это демонстрация технологий шестого поколения, внедренных на платформу пятого поколения», — заявил вице-президент компании по боевым системам F-35 Джейк Верц.

Ранее издание Military Watch Magazine допустило, что пилоты из Польши налетали на истребителях пятого поколения F-35 более тысячи часов, а сами эти самолеты могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12.

Также в феврале в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман признал, что F-35 производства Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone.

