08:51, 24 февраля 2026

Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

Лукашенко: Минск и Таллин преодолеют сложности в отношениях
Алевтина Запольская
Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Минск и Таллин преодолеют сложности на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов. Уверенность в нормализации отношений с прибалтийской страной высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народа Эстонии с Днем независимости, текст опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили», — сказано в поздравлении.

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда была сторонницей конструктивного сотрудничества между странами.

Ранее в Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии, у которых нет долгосрочного вида на жительство. Министр внутренних дел республики Игорь Таро отметил, что Эстония уже ограничила въезд и пребывание в республике, но принятых мер недостаточно.

