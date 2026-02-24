Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

Лукашенко: Минск и Таллин преодолеют сложности в отношениях

Минск и Таллин преодолеют сложности на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов. Уверенность в нормализации отношений с прибалтийской страной высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народа Эстонии с Днем независимости, текст опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили», — сказано в поздравлении.

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда была сторонницей конструктивного сотрудничества между странами.

Ранее в Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии, у которых нет долгосрочного вида на жительство. Министр внутренних дел республики Игорь Таро отметил, что Эстония уже ограничила въезд и пребывание в республике, но принятых мер недостаточно.

