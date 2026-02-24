Раскрыта мощность ноутбука с процессором от iPhone

9to5Mac: Мощности ноутбука с чипом от iPhone будет достаточно для базовых задач

Новый ноутбук Apple, который получит чип от iPhone, будет достаточно мощным для базовых задач. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что Apple должна выпустить несколько гаджетов в ближайшие недели, включая дешевый MacBook на процессоре от iPhone. Ожидается, что девайс получит чип A18 Pro, с которым в 2024 году вышли iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Авторы оценили мощность процессоров A18 Pro и назвали ее достаточной для офисных задач.

Согласно раскрытым данным бенчмарка Geekbench 6, в одноядерном тесте A18 Pro набирает 3409 баллов, тогда как M1, на котором основан самый доступный ноутбук MacBook Air, имеет 2369 баллов. В многоядерном тесте A18 Pro получил 8492 балла, M1 — 8576 баллов. «Чип A18 Pro, как показывают тесты, удивительно похож на M1», — заключили специалисты.

По мнению авторов, новый MacBook окажется конкурентом модели Air на чипе M1 — самого первого компьютера, который в 2020 году получил процессор Apple Silicon. Это означает, что его мощности хватит для простейших задач. При этом новый ноутбук Apple, как и MacBook Air на M1, получит всего 8 гигабайт оперативной памяти — это ограничение процессора A18 Pro. В настоящий момент все компьютеры Mac оснащаются минимум 16 гигабайтами оперативной памяти.

В середине февраля журналисты MacRumors заявили, что корпорация Apple собралась прекратить поддержку компьютеров на базе процессоров Intel. Вероятнее всего, они не получат новую операционную систему (ОС) macoS 27, которая выйдет осенью.