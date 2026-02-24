Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:24, 24 февраля 2026Наука и техника

Раскрыта мощность ноутбука с процессором от iPhone

9to5Mac: Мощности ноутбука с чипом от iPhone будет достаточно для базовых задач
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: James Sheppard / Future via Getty Images

Новый ноутбук Apple, который получит чип от iPhone, будет достаточно мощным для базовых задач. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что Apple должна выпустить несколько гаджетов в ближайшие недели, включая дешевый MacBook на процессоре от iPhone. Ожидается, что девайс получит чип A18 Pro, с которым в 2024 году вышли iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Авторы оценили мощность процессоров A18 Pro и назвали ее достаточной для офисных задач.

Согласно раскрытым данным бенчмарка Geekbench 6, в одноядерном тесте A18 Pro набирает 3409 баллов, тогда как M1, на котором основан самый доступный ноутбук MacBook Air, имеет 2369 баллов. В многоядерном тесте A18 Pro получил 8492 балла, M1 — 8576 баллов. «Чип A18 Pro, как показывают тесты, удивительно похож на M1», — заключили специалисты.

По мнению авторов, новый MacBook окажется конкурентом модели Air на чипе M1 — самого первого компьютера, который в 2020 году получил процессор Apple Silicon. Это означает, что его мощности хватит для простейших задач. При этом новый ноутбук Apple, как и MacBook Air на M1, получит всего 8 гигабайт оперативной памяти — это ограничение процессора A18 Pro. В настоящий момент все компьютеры Mac оснащаются минимум 16 гигабайтами оперативной памяти.

В середине февраля журналисты MacRumors заявили, что корпорация Apple собралась прекратить поддержку компьютеров на базе процессоров Intel. Вероятнее всего, они не получат новую операционную систему (ОС) macoS 27, которая выйдет осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

    Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

    На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

    Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

    Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

    Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

    Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok