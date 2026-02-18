Раскрыты новые устройства Apple

Apple представит в марте iPhone 17e, MacBook, планшеты iPad, вещи умного дома

Компания Apple выпустит сразу несколько гаджетов в начале марта. Об этом заявил автор блога Daring Fireball Джон Грубер.

Недавно американская корпорация анонсировала новую презентацию — она пройдет 4 марта в Нью-Йорке. По мнению известного обозревателя Грубера, Apple будет выпускать продукты всю первую мартовскую неделю — 2, 3 и 4 числа. «Я предполагаю, что они будут анонсировать все эти продукты через пресс-релизы в новостном отделе, день за днем», — заявил Джон Грубер, и с ним согласился другой инсайдер Марк Гурман.

Точные сроки запуска устройств остаются неизвестными, однако инсайдеры раскрыли предполагаемые продукты Apple. Так, компания должна представить дешевый ультрабук MacBook, смартфон iPhone 17e, планшет iPad Air с чипом M4, базовый планшет iPad, новые ноутбуки MacBook Air и Pro, компьютер Mac Studio, монитор Studio Display, центр управления умным домом Home Hub и камеру наблюдения.

Параллельно с основной презентацией 4 марта Apple запланировала встречи с прессой в Лондоне и Шанхае. Вероятно, на них журналистам дадут опробовать новые устройства.

В середине февраля в Bloomberg заявили, что компания Apple представит дешевый ноутбук MacBook, который будет выпускаться в нескольких цветах. Модель выйдет в желтом, зеленом, синем, розовым, серебристом и темно-сером.