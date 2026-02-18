Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:25, 18 февраля 2026Наука и техника

Раскрыты новые устройства Apple

Apple представит в марте iPhone 17e, MacBook, планшеты iPad, вещи умного дома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Компания Apple выпустит сразу несколько гаджетов в начале марта. Об этом заявил автор блога Daring Fireball Джон Грубер.

Недавно американская корпорация анонсировала новую презентацию — она пройдет 4 марта в Нью-Йорке. По мнению известного обозревателя Грубера, Apple будет выпускать продукты всю первую мартовскую неделю — 2, 3 и 4 числа. «Я предполагаю, что они будут анонсировать все эти продукты через пресс-релизы в новостном отделе, день за днем», — заявил Джон Грубер, и с ним согласился другой инсайдер Марк Гурман.

Точные сроки запуска устройств остаются неизвестными, однако инсайдеры раскрыли предполагаемые продукты Apple. Так, компания должна представить дешевый ультрабук MacBook, смартфон iPhone 17e, планшет iPad Air с чипом M4, базовый планшет iPad, новые ноутбуки MacBook Air и Pro, компьютер Mac Studio, монитор Studio Display, центр управления умным домом Home Hub и камеру наблюдения.

Параллельно с основной презентацией 4 марта Apple запланировала встречи с прессой в Лондоне и Шанхае. Вероятно, на них журналистам дадут опробовать новые устройства.

В середине февраля в Bloomberg заявили, что компания Apple представит дешевый ноутбук MacBook, который будет выпускаться в нескольких цветах. Модель выйдет в желтом, зеленом, синем, розовым, серебристом и темно-сером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы особенно ненавидят его». В США утверждают, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за Мединского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В России не разрешат разбавлять бензин спиртом

    Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

    В Эстонии допустили размещение ядерного оружия при одном условии

    В РПЦ прокомментировали слова священника о недопустимости «языческих масленичных гуляний»

    Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

    Объездивший мир кругосветчик описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал»

    Россиян предупредили об орудующих в домовых чатах мошенниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok