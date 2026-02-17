Apple назвала дату новой презентации

Apple проведет презентацию устройств 4 марта — вероятно, с новыми MacBook

Корпорация Apple назначила дату новой презентации продуктов. На это обратили внимание профильные СМИ — в том числе, The Verge и MacRumors.

Журналисты медиа и избранные блогеры получили приглашение на презентацию, которая состоится 4 марта, в среду. В приглашении говорится, что «специальное мероприятие Apple Experience» пройдет в Нью-Йорке. Одновременно с ним представители Apple проведут встречи с прессой в Лондоне и Шанхае. Презентация начнется в 17:00 по Москве.

По словам журналистов, письмо от Apple содержит фразу «Вы приглашены» и логотип американского бренда, созданный из сегментированных дисков желтого и зеленого цветов. Авторы MacRumors предположили, что это может быть намек на недорогие и разноцветные MacBook, которые компания, по слухам, должна анонсировать в марте.

Также авторы отметили, что кроме доступного компьютера на мероприятии могут представить новые MacBook Air, Pro и мониторы для Mac. Вместе с тем в первой половине года Apple должна анонсировать выход недорогого смартфона iPhone 17e, планшеты iPad и iPad Air.

