Марго Робби в прозрачном наряде пришла на фестиваль

Актриса Марго Робби в откровенном наряде пришла на фестиваль Tropfest 2026

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном наряде вышла в свет. Кадры появились на сайте Getty Images.

35-летняя знаменитость посетила фестиваль короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее, Австралия. Она выбрала для мероприятия прозрачное черное макси-платье без рукавов, под которое надела бюстгальтер и мини-шорты. Также звезда примерила слингбэки (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру») и взяла с собой сумку на цепочке.

Ранее в феврале в сети обсудили селфи Марго Робби без фотошопа и фильтров.