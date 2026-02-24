Московским водителям дали совет в снегопад

Дептранс призвал московских водителей выезжать после 20:00

Снегопад, обрушившийся на Москву, осложнил дорожное движение. Из-за этого столичным водителям лучше планировать поездки на поздний вечер или пересесть на метро, об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

На данный момент движение в городе оценивается в четыре балла, однако ситуация может ухудшиться из-за снега и возможных локальных перекрытий. Дептранс предупредил, что в результате водители рискуют потратить на привычный маршрут больше времени.

«Сегодня домой лучше на метро — это быстрее. Если вы планируете ехать на автомобиле, стройте маршрут заранее и выезжайте после 20:00», — отметили в ведомстве. Дептранс добавил, что сейчас интенсивное движение наблюдается по направлению в центр: на Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

Ранее сообщалось, что в Москве может обновиться рекорд по высоте снежного покрова.