Москвичам пообещали снегопады в марте

Синоптик Шувалов: В марте в Москве будет идти снег

Москвичи могут ждать снега в марте, а вот в феврале снегопадов больше не будет. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снегопад во вторник, 24 февраля, будет последним в этом месяце. При этом когда будет снег в марте, в настоящее время сказать сложно. В начале месяца ожидаются небольшие осадки смешанного характера с примесью дождя. С 28 февраля и в начале марта ожидается потепление, температура постепенно повысится до плюс 1-3 градуса Цельсия.

Сегодняшний снегопад по интенсивности слабее, чем тот, который прошел 19-20 февраля — тогда выпало от 20 до 28 миллиметров осадков, теперь же ожидается максимум 5-10 миллиметров осадков в Москве и Подмосковье. Ожидается, что снежный покров немного вырастет и начнет снижаться к началу марта.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снег может растаять в столице к началу последней декады марта, если погода будет очень теплой.