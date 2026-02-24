Реклама

14:33, 24 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Синоптик Тишковец: В первый день весны Москву ожидает оттепель
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В первый день весны московский регион ожидает оттепель. Об этом жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, потепление придет после снегопада, который накроет Москву и область в последний день февраля. При этом в начале марта осадки сохранятся. «В первый день весны пройдут осадки в смешанном агрегатном состоянии, оттепель — до 0-плюс 3 градусов», — отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что череда снегопадов в Москве закончится к концу текущей недели.

