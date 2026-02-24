Москвичей предупредили о потеплении

Синоптик Паршина: Март в Москве начнется с потепления

Март 2026 года в Москве начнется с потепления. О росте температуры предупредила жителей столицы заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

В ночь на 1 марта столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия, а днем — от минус 1 до плюс 4 градусов. Синоптик пояснила, что за потепление в Москве будет отвечать атлантический циклон, который придет с северо-запада.

Если потом этот циклон двинется с запада на восток, то приятная погода в городе задержится надолго, спрогнозировала метеоролог. А если циклон пойдет с севера-запада на юго-восток, то за ним последует более холодная воздушная масса. Однако, по текущим прогнозам, температура воздуха 2 марта будет уверенно повышаться.

