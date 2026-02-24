Мэр Днепропетровска Филатов: Украинцы «дебилизированы», поэтому выборы не нужны

Мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов заявил, что выборы на Украине сейчас проводить не следует из-за «дебилизированности» населения. Об этом он высказался в интервью DW, фрагмент которого опубликовало агентство УНИАН в Telegram.

Как утверждает Филатов, украинцы «дебилизированы» социальными сетями, в том числе платформой TikTok, которая, по его словам, якобы используется Россией для дестабилизации ситуации в обществе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. При этом он заподозрил западных партнеров в желании избавиться от него с помощью выборов.