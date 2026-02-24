Реклама

07:11, 24 февраля 2026

На Украине раскрыли цель критики Залужного в адрес Зеленского

Прозоров: Залужный повышает свою популярность с помощью нападков на Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий украинской армией, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный пытается повысить свою популярность перед возможными выборами с помощью противостояния с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такую точку зрения высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с ТАСС.

По его словам, сейчас в стране скопилась «серьезная негативная масса» в отношении Зеленского, поэтому критика Залужного в его адрес поможет экс-главкому привлечь большое количество избирателей.

«Почему он раньше этого не говорил, [что сказал в интервью]? Почему именно сейчас? Потому что, я думаю, впереди замаячили президентские выборы. И Залужный, и его имиджмейкеры [решили] сыграть на противостоянии с Зеленским», — считает Прозоров.

Ранее Залужный в интервью Associated Press (АР) рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с украинским президентом. В частности, бывший главком признался, что часто оспаривал военную стратегию Зеленского, а особенно острым был спор по поводу контрнаступления 2023 года, которое в результате провалилось.

