01:27, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе указали на важную деталь в заявлении Мединского

Меркурис: Мединский донес до Украины неизменность требований России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах между Россией, США и Украиной в Женеве ни на шаг не отступил от условий заключения мира с Киевом. На эту деталь указал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Он совершенно ясно дал понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях — тех требованиях, которые [президент РФ Владимир] Путин изложил в своем выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел 14 июня 2024 года», — подчеркнул он. Эксперт также отметил профессионализм Мединского. Меркурис выразил сомнение, что российский политик «хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу» за все время переговоров.

Ранее Александр Меркурис предположил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. По его словам, это стало причиной странного поведения украинского лидера после окончания саммита.

