Наука и техника
00:50, 24 февраля 2026Наука и техника

Назван связанный с ухудшением памяти рацион питания

BBI: Питание без клетчатки за несколько дней может ухудшить эмоциональную память
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Freepik

Даже несколько дней питания без клетчатки могут ухудшить эмоциональную память — особенно в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

В эксперименте молодых и пожилых крыс в течение трех дней кормили различными вариантами рафинированной диеты — с разным содержанием жиров и сахара. Однако все рационы объединяло одно: отсутствие клетчатки. У пожилых животных независимо от доли жира и сахара наблюдались нарушения долговременной эмоциональной памяти, связанной с миндалиной — структурой мозга, отвечающей за формирование ассоциаций между опасными событиями и их последствиями. У молодых крыс такого выраженного эффекта не отмечалось.

Дополнительный анализ показал, что у животных на «безволоконной» диете резко снижался уровень бутирата — вещества, которое образуется в кишечнике при переработке клетчатки микробиотой. Бутират известен своими противовоспалительными свойствами и способностью проникать через гематоэнцефалический барьер. Его дефицит может способствовать неконтролируемому воспалению в мозге. При этом негативные изменения возникали задолго до развития ожирения, что ставит под сомнение представление о том, что именно лишний вес является главным фактором когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают, что исследование проведено на животных, однако результаты указывают на потенциальную уязвимость стареющего мозга к рационам, бедным клетчаткой. В дальнейшем ученые планируют проверить, способна ли добавка клетчатки или бутирата обратить возрастные когнитивные изменения.

Ранее ученые выяснили, что потребление ягод связано с умеренными улучшениями когнитивных функций.

    Назван связанный с ухудшением памяти рацион питания

