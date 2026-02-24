Названы роли Уиткоффа и Кушнера в планах Трампа начать новый конфликт

The Guardian: Трамп примет решение ударить по Ирану с учетом мнения Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп примет решение об ударе по Ирану с учетом мнений спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Эти переговоры будут вести Уиткофф и Кушнер, чья оценка вероятности заключения сделки повлияет на расчеты Трампа. В случае отсутствия сделки Трамп сообщил своим советникам, что рассматривает возможность ограниченных ударов для оказания давления на Иран, а в случае неудачи — гораздо более масштабной атаки с целью принудительной смены режима», — рассказали собеседники издания.

Дополнительно сообщается, что Трамп провел серию консультаций с военными, где были разработан сценарии вооруженного столкновения с Ираном. Авторы материала подчеркнули, что глава Белого дома запрашивает мнения у широкого круга лиц о целесообразности нанесения удара.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп все больше разочаровывается в ограниченности военных возможностей США против Ирана. Как утверждают источники, в основе «нетерпения» американского лидера лежит желание принять решительные меры, которые могли бы перезагрузить дипломатический процесс.