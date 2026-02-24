Реклама

Трамп получил разочаровывающее предупреждение от своих советников

CBS: Трамп разочарован в ограниченных военных возможностях США против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп все больше разочаровывается в ограниченности военных возможностей США против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Трамп все больше разочаровывается в том, что его советники называют ограниченностью военного влияния на Иран. Трампу сообщили, что, в отличие от предыдущих целевых операций, (...) любой удар почти наверняка не будет единовременным и решающим. Напротив, ограниченные удары могут открыть дверь к более широкому противостоянию, которое рискует втянуть США в затяжной конфликт на Ближнем Востоке», — отмечают собеседники телеканала.

Как утверждают источники, в основе «нетерпения» Трампа лежит желание принять решительные меры, которые могли бы перезагрузить дипломатический процесс. В частности, глава Белого дома настаивал на том, чтобы его советники предложили варианты, позволяющие заставить лидеров Ирана вернуться к переговорам на более выгодных для Вашингтона условиях посредством нанесения США «карательного удара» по Исламской Республике.

Однако военные стратеги предупредили американского лидера, что «такой исход не может быть гарантирован».

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с призывом заключить сделку. При этом он предупредил, что если иранские власти не согласятся на нее, то Тегеран ожидает «очень плохой день».

