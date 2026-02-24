Названо устаревшее оружие в современном конфликте

Reuters: Военные ВСУ назвали танки неактуальным оружием в современном конфликте

В условиях современного военного конфликта тяжелая бронетехника утратила свою актуальность, танковые сражения стали редкостью из-за контролирующих небо дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Множество недорогих и высокоточных FPV-дронов, постоянно находящихся в небе по всей линии фронта, кардинально изменили традиционную военную стратегию. Уточняется, что танки не могут выйти на открытое место, так как FPV-дроны «изрешетят» их.

Reuters сообщает, что танки устарели как вид вооружений, поэтому их количество следует сократить в пользу дальнобойной артиллерии. По данным агентства, на данный момент танки на Украине используются в городских боях и сражениях в неблагоприятных погодных условиях. Вместо боев с применением бронетехники военные чаще предпочитают штурмовать небольшими группами пехоты. Однако издание уточняет, что списывать танки пока рано, поскольку во время нового технологического прорыва они могут получить востребованность.

