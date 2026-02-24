Реклама

16:32, 24 февраля 2026

Названо устаревшее оружие в современном конфликте

Reuters: Военные ВСУ назвали танки неактуальным оружием в современном конфликте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

В условиях современного военного конфликта тяжелая бронетехника утратила свою актуальность, танковые сражения стали редкостью из-за контролирующих небо дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Множество недорогих и высокоточных FPV-дронов, постоянно находящихся в небе по всей линии фронта, кардинально изменили традиционную военную стратегию. Уточняется, что танки не могут выйти на открытое место, так как FPV-дроны «изрешетят» их.

Reuters сообщает, что танки устарели как вид вооружений, поэтому их количество следует сократить в пользу дальнобойной артиллерии. По данным агентства, на данный момент танки на Украине используются в городских боях и сражениях в неблагоприятных погодных условиях. Вместо боев с применением бронетехники военные чаще предпочитают штурмовать небольшими группами пехоты. Однако издание уточняет, что списывать танки пока рано, поскольку во время нового технологического прорыва они могут получить востребованность.

Ранее стало известно, что добровольческий отряд «БАРС-9» закупит боевые робототехнические комплексы «Импульс» на деньги, перечисленные российским подразделением датского предприятия Rockwool.

