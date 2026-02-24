Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:49, 24 февраля 2026Наука и техника

Российские добровольцы закупят боевых роботов на деньги датской Rockwool

Добровольцы «БАРС-9» закупят роботов «Импульс» на деньги датской Rockwool
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Добровольческий отряд «БАРС-9» закупит боевые робототехнические комплексы «Импульс» на деньги, перечисленные российским подразделением датского предприятия Rockwool. Об этом сообщили в пресс-службе филиала, передает ТАСС.

«Благодаря средствам Rockwool будут закуплены в том числе около 40 беспилотных платформ "Импульс-М". Новейшие боевые роботы, разработанные компанией "Гумич РТК", комплектуются модулями, позволяющими решать широкий спектр задач на поле боя», — говорится в сообщении.

Робототехнические комплексы можно вооружить автоматическим гранатометом, крупнокалиберным пулеметом «Корд» или противотанковым комплексом «Корнет». Также платформа может нести средства обнаружения и комплекс радиоэлектронной борьбы. «Импульс-М» способен перевозить до 500 килограммов груза.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В январе движение «Народный фронт» сообщило о доставке сотен комплексов «Импульс» в зону проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Возможность Трампа вводить новые пошлины оценили

    Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

    Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

    На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

    Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

    Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

    Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok