Названы два выступающих против помощи Зеленскому советника Трампа

Аналитик Наполитано: Только Вэнс и Габбард убеждают Трампа не помогать Украине

В окружении президента США Дональда Трампа лишь два человека выступают против помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Национальной разведки Тулси Габбард. Об этом рассказал американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано в интервью ТАСС.

По его словам, подавляющее большинство советников Трампа составляют неоконсерваторы. «Насколько я понимаю, из его окружения его убеждают не нападать на Иран и не оказывать помощь Зеленскому только директор Национальной разведки Тулси Габбард и вице-президент Джей Ди Вэнс», — сообщил блогер.

Он также отметил, что когда Трамп баллотировался на пост президента, он «обещал исключить из правительства поджигателей войн и неоконов», но теперь сам стал одним из них. При этом, как считает Наполитано, глава государства еще может изменить свою позицию, поскольку «не является глубоким мыслителем и часто меняет взгляды».

Ранее Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Украины. Он также счел несправедливым то, что американский лидер призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта, и предположил, что оказывать давление на Украину американскому лидеру проще, чем на Россию.