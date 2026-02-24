Реклама

Экономика
13:50, 24 февраля 2026Экономика

Некоторые кредитки в России оказались опасными

Аналитик Широков: Банк может не дать клиенту заем из-за неиспользуемой кредитки
Кирилл Луцюк

Фото: lentamart / Shutterstock / Fotodom

Если человек завел себе кредитную карту, но не использует ее, то он рискует испортить себе показатель долговой нагрузки. Об этом предупредил сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, главный риск неиспользуемой кредитки заключается в том, что она повышает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Широков привел пример с человеком, который завел две карты. Одна активная с долгом 50 тысяч, а вторая — забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом его официальный доход — 100 тысяч в месяц. Однако если такой гражданин обратится в банк за ссудой, то кредитная организация учтет не только его текущий долг, но и все доступные ему кредитные лимиты. По таким расчетам окажется, что гражданин одномоментно может быть должен четверть миллиона рублей.

Оказалось также, что некоторые модели банковского скоринга могут увидеть в неиспользуемой карте неумение пользоваться кредитными продуктами. Кроме того, по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии, неуплата которых чревата просрочкой и порчей кредитной истории.

«Неиспользуемая кредитка — это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю», — подытожил аналитик.

По итогам прошлого месяца суммарное число активных кредиток в России упало до минимума с весны позапрошлого года.

