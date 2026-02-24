Реклама

04:31, 24 февраля 2026Наука и техника

Обнаружен скрытый фактор риска жировой болезни печени

Front Nutr: Потеря мышечной массы повышает риск жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maya Lab / Shutterstock / Fotodom

Потеря мышечной массы с возрастом может быть связана с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и фиброза. К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие систематический обзор в Frontiers in Nutrition.

Саркопения — возрастное снижение скелетной мышечной массы и силы — оказалась значительно более распространена среди пациентов с НАЖБП, чем среди людей без этого диагноза: 23 процента против 15. Более того, наличие саркопении было связано с повышением риска самой жировой болезни печени в 1,58 раза. Риск одновременного развития фиброза печени — более тяжелой стадии поражения — увеличивался более чем в два раза.

Авторы отмечают, что связь сохранялась при разных методах оценки мышечной массы, однако различалась в зависимости от способа диагностики заболевания печени. Наиболее выраженные ассоциации наблюдались при подтверждении НАЖБП с помощью компьютерной томографии. При использовании транзиентной эластографии статистическая значимость в некоторых анализах снижалась.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные указывают на возможную роль саркопении как модифицируемого фактора риска. Однако из-за разнородности критериев диагностики и дизайна включенных исследований говорить о прямой причинно-следственной связи пока преждевременно.

Ранее ученые выяснили, что употребление темного шоколада защищает сердце и печень от воспаления.

