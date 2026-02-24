Орбан рассказал о новых угрозах Зеленского

Орбан: Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию

Украинский лидер Владимир Зеленский даже в годовщину угрожает и оказывает давление на Венгрию. Об этом написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Венгрия с самого начала выступала за мир. Тем не менее даже сегодня, в годовщину президент Зеленский угрожает Венгрии и оказывает на нее давление», — говорится в публикации.

По словам Орбана, это происходит потому, что Венгрия не хочет быть втянутой в конфликт, отправлять деньги Украине и отказываться от доступных российских энергоносителей.

Премьер Венгрии обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского, а не народа своей страны.

Ранее Орбан заявил, что Киев использует нефть как средство оружия, нарушая соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Политик напомнил, что Украина по данному договору была обязана обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию.