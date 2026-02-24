Реклама

20:24, 24 февраля 2026

Пассажир побежал по рулевой дорожке и попытался остановить самолет во время взлета в США

PYOK: Пассажир выбежал на взлетную полосу в аэропорту Финикс Скай-Харбор
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: k94 / Globallookpress.com

В аэропорту США задержали пассажира, который выбежал на рулевую дорожку и попытался остановить самолет во время взлета. Об этом стало известно Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел вечером 23 февраля в воздушной гавани Финикс Скай-Харбор. Пилоты Airbus A321 авиакомпании American Airlines во время отправления в Тампу, штат Флорида, доложили диспетчерам, что заметили мужчину, который побежал по параллельной взлетной полосе. Он размахивал руками, привлекая внимание, а после снял с себя обувь.

К авантюристу тут же выдвинулись сотрудники полиции, его задержали, признали психически невменяемым и отправили в больницу для обследования. На данный момент службы американского аэродрома выясняют, как мужчине удалось обойти контроль безопасности.

Ранее пилоты пассажирского самолета перепутали дорожку со взлетной полосой и едва не разбились. Инцидент произошел на аэродроме Брюсселя во время рейса в Копенгаген, Дания.

