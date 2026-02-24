Реклама

08:02, 24 февраля 2026

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю назвала самое важное в хорошем сексе

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с 1000 мужчин за 12 часов, назвала главное условие хорошего секса. Об этом пишет Daily Star.

В эксклюзивном интервью изданию Блю заявила, что залогом отличных сексуальных отношений является умение расслабиться. По ее мнению, самое главное, чтобы секс приносил удовольствие. Блю посоветовала не думать слишком много и не смущаться. Она считает, что для хорошего секса не нужно ничего изображать, а мужчинам необязательно обладать огромным половым органом или идеальным телом.

Занимайтесь этим и получайте удовольствие. Продержитесь вы 10 секунд или за час не управитесь — все в порядке. Доставьте удовольствие партнеру, а дальше все случится само собой

Бонни Блю
Ранее Бонни Блю назвала согласие одной из самых важных вещей в сексе. По ее словам, партнеры должны позаботиться, чтобы им было комфортно друг с другом.

