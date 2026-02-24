Реклама

13:54, 24 февраля 2026Экономика

Описана новая тактика России при поставках нефти в Китай

Bloomberg: Россия перегружает нефть на очень большие танкеры для поставок в КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В связи с необходимостью перенаправить нефтяные потоки из Индии в Китай российские компании изменили тактику поставок, задействовав крупнотоннажные танкеры третьего класса (VLCC; Very Large Crude Carrier) грузоподъемностью от 160 до 320 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные Vortexa и Kpler сообщает Bloomberg.

В последние годы большая часть грузов отправлялась индийским покупателям на небольших судах. Но путь до Китая занимает значительно больше времени, что приводит к дефициту танкеров. Перевалка груза в Красном море позволяет, по крайней мере временно, решить эту проблему.

Кроме того, отмечает издание, большие танкеры лучше подходят для длительного хранения нефти в море на тот случай, если на груз не удастся быстро найти покупателя.

Тактика позволила резко нарастить доставку нефти из портов европейской части России в китайские. В декабре общий морской импорт российской нефти в КНР составлял 1,39 миллиона баррелей в сутки, а с начала февраля — 2,09 миллиона баррелей. За то же время поставки в Индию сократились практически на 700 тысяч баррелей в сутки.

Выбор места для перевалки нефти, полагают эксперты, связан со сложностями, которые могут возникнуть в традиционных местах для таких действий. В Средиземном море неприятности могут быть связаны с активностью европейских государств, а вариант с водами в районе Омана осложнен присутствием там американских военных кораблей.

Ранее стало известно, что на фоне увеличения объемов продаж нефти в Китай российским поставщикам приходится увеличивать скидки. По состоянию на конец прошлой недели в среднем при отправке из Черного и Балтийского морей сорта Urals они уже превысили 30 долларов за баррель к сорту Brent.

