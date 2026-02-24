Реклама

Приплывший угрожать Ирану авианосец затопило фекалиями

WSJ: Самый дорогой корабль США затопило фекалиями у берегов Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Самый дорогой корабль Военно-морских сил (ВМС) США, авианосец USS Gerald R. Ford у берегов Ирана затопило фекалиями из канализации. Об этом этом сообщает журнал The Wall Street Journal (WSJ).

«Однако ситуация улучшается, и проблемы не повлияли на способность авианосца выполнять свою миссию», — цитирует издание представителя (ВМС), пожелавшего сохранить анонимность.

По его словам, на борту USS Gerald R. Ford расположено 650 вакуумных туалетов, и во время развертывания авианосной группы в Персидском заливе каждый день выходит из строя один унитаз.

Как поделился в беседе с WSJ капитан USS Gerald R. Ford Дэвид Скароси, проблемы с канализацией на корабле — не единственное, на что жалуются его подчиненные. Американские моряки недовольны затянувшимся пребыванием в иранских территориальных водах, и что ничего не предвещает их скорого возвращения домой. «Я поговорил со многими вашими моряками, которые пытаются смириться с тем, что не смогли посетить Диснейленд, свадьбы, на которые уже подтвердили свое присутствие», — сетует офицер.

Ранее жители одного из поселков Ростовской области пожаловались на фекальные озера, которые затапливают их населенный пункт.

