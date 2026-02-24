Расправившийся с журналистом осужденный российский полковник погиб на СВО

Осужденный полковник МВД из Петербурга Смирнов погиб в зоне СВО

Бывший полковник МВД из Санкт-Петербурга Михаил Смирнов, расправившийся с журналистом Максимом Максимовым, расстался с жизнью в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией пал в результате атаки дрона-камикадзе на границе Белгородской и Харьковской областей в ходе наступления российских войск. Смирнов в роли офицера штурмового подразделения отправился в зону СВО 22 января после подписания трехлетнего контракта с Минобороны России.

Журналист издания «Город» Максим Максимов таинственно исчез летом 2004 года. Он занимался в основном криминальными темами, писал о переделе сфер влияния между бандитскими группировками, о «черных маклерах», о громких судебных процессах с участием известных в Петербурге личностей, вел собственные расследования нашумевших уголовных дел.