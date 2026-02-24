Роль медиков ФСИН России в смерти Навального оценили

Кассационный суд не нашел вины медиков ФСИН России в смерти Навального в колонии

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу Людмилы Навальной, подавшей иск к ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда в связи со смертью в колонии ее сына, Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Навальная просила признать незаконным бездействие сотрудников медицинской части ИК-3 управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, которые не оказали необходимую помощь отбывающему там наказание политическому деятелю. Он скончался в феврале 2024 года из-за синдрома внезапной смерти.

Суд первой инстанции не выявил дефектов в оказании медицинской помощи Навальному, которые могли способствовать его смерти. Его мать обжаловала это решение в вышестоящей инстанции. Там также оценили роль медиков в наступивших последствиях и пришли к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями медперсонала и гибелью заключенного. Навальному была оказана своевременная и надлежащая медпомощь.

24 февраля судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены вынесенных ранее решений, поскольку они основаны на правильном применении норм закона, с учетом верно установленных обстоятельств по делу.

В Москве решительно отвергают обвинения в отравлении Навального, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя совместное заявление ряда стран Запада, сделанное на полях Мюнхенской конференции, о том, что оппозиционер был отравлен ядом эпибатидином.

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп после признания его виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти осужденного. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.