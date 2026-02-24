Россия резко увеличила экспорт одной замороженной ягоды

Агроэкспорт: Экспорт замороженной малины из России вырос на 69 процентов

В 2025 году Россия резко увеличила экспорт замороженной малины. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает ТАСС.

За год РФ поставила на зарубежные рынки ягоды почти на 1,5 миллиона долларов. В стоимостном выражении в сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 69 процентов.

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тонн мороженой малины на почти 1,5 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 69 процентов в стоимостном выражении», — отметили в «Агроэкспорте».

Главными покупателями российской малины стали Белоруссия (более 800 тысяч долларов), Казахстан (более 420 тысяч долларов) и Сербия (около 70 тысяч долларов). При этом Сербия закупила российскую малину впервые с 2018 года.

В 2025 году Китай резко увеличил поставки в Россию винограда. По итогам года импорт этого вида китайских ягод увеличился втрое, до рекордных за все время торговли между странами 47,7 тысячи тонн. В денежном выражении поставки выросли в 3,2 раза, до максимальных 81 миллиона долларов.