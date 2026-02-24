Россиян предупредили о негативном последствии уборки

Менеджер Паршина: Расхламление дома может привести к скоплению ненужных вещей

Избавление от хлама в квартире или доме может привести к скоплению большего количества ненужных вещей. О негативном последствии уборки россиян предупредила бренд-менеджер компании Estima Мария Паршина, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, без продуманной эффективной системы хранения уборка лишь освободит вещи под новый хлам. «Причина беспорядка — не отсутствие корзин, а отсутствие системы и непонимание своих реальных привычек. Если вы всегда бросаете куртку на стул, бесполезно покупать для нее вешалку в дальнем углу прихожей», — пояснила Паршина.

Она добавила, что попытка расхламить пространство также активирует «эффект вакуума», при котором мозг инстинктивно стремится заполнить освободившееся место. Вместо выброса вещей эксперт рекомендовала разработать четкую стратегию, которая поможет эффективнее хранить предметы дома.

