09:32, 24 февраля 2026

Россиянам назвали способы защититься от NFC-мошенников

МВД: При редком использовании технологии NFC ее следуют отключить
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В МВД России назвали способы защититься от мошенников, использующих технологию NFC. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что при редком использовании бесконтактной оплаты ее следует отключить на устройстве и включать только при необходимости.

Кроме того, там напомнили, что нужно устанавливать банковские приложения только из официальных магазинов и сайтов банков. При этом необходимо проверять разработчика и адрес сайта, добавили в МВД.

Настоящие работники банка или полиции не будут просить у пользователя удалить банковское приложение, а вместо него установить якобы защищенное по их ссылке, указали в ведомстве. Просьба снять все деньги и внести их на «безопасный» счет — тоже признак аферистов, подчеркнули в МВД.

«Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и ПИН-код карты», — призвали россиян правоохранители. Они также посоветовали при звонке якобы из банка прекратить разговор и перезвонить по номеру с официального сайта организации.

Ранее стало известно, что мошенники придумали схему обмана с предложением вступить в чат подъезда. Тем самым злоумышленники стремятся получить чужие персональные данные.

