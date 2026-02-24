Россиянин получил три года тюрьмы за шутку

В Дагестане осудили мужчину за шутку над силовиками

В Дагестане осудили мужчину за шутку над силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 68-летний Ахмед из Новолакского района, просматривая социальные сети, увидел ролики с приколами над сотрудниками правоохранительных органов. После чего позвонил в полицию и сообщил, что является террористом, сотрудничает с запрещенной в России организацией и готов показать место тайника с оружием, а также место планируемого теракта.

Сотрудники полиции оперативно установили местоположение подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, что неудачно пошутил. При обыске у него ничего не обнаружили.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о терроризме.

Ранее сообщалось, что шутка на свадьбе в российском регионе закончилась сроком.