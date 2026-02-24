Российский депутат отреагировал на идею обучать школьников рытью блиндажей

Депутат Вегнер: Вместо рытья блиндажей детей нужно учить сборке БПЛА

Вместо рытья блиндажей и строевого шага школьников нужно учить сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, чьи слова приводит RTVI.

До этого депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев заявил, что дети в России находятся в тепличных условиях. «Учиться лучше на природе. Лучше это делать в блиндажах, которые дети сами роют. Чтобы, если вдруг, не дай бог, когда они оказались в такой ситуации, они это только вспомнили», — приводит его слова 66.ru.

Помимо того, свердловский парламентарий Александр Колесников заявил, что строевая подготовка полезна и для осанки, и для координации движений.

По словам Вегнера, озвучивавшие подобные предложения не очень знакомы с системой образования в России, так как многое из названного уже есть в школах.

«То, что говорится о рытье окопов, — думаю, что это, может, просто для красного словца. Рытье окопов — может, и полезное занятие в виде наказания, но никак не в повседневной жизни. Тем более строевой шаг. Я знаю, по школам езжу, с директорами общаюсь. (...) А строевым шагом помаршируют в армии, когда заберут», — объяснил парламентарий.

Вместо этого детям лучше изучать системы БПЛА, их сборку и новые технологии. Вегнер добавил, что об этом ранее говорил президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в России появился школьный учебник по беспилотным летательным аппаратам. Книга предназначена для учащихся 8-9 классов.